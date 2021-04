Toyota GR86, la sportiva entry-level è stata annunciata ufficialmente

Toyota ha annunciato ufficialmente la sua nuova Toyota GR86, nuova versione del popolare modello sportivo dal prezzo -relativamente- contenuto. Come anticipato dai rumor dell’anno scorso, la vettura mette da parte il nome GT per entrare ufficialmente a far parte della famiglia Gazoo Racing — storico brand rispolverato anche per la versione sportiva della Yaris e per la Supra.

Le dimensioni della nuova GR86 sono molto simili a quelle della GT86, permettendo al nuovo modello di mantenere un baricentro basso e una maggiore agilità. La rigidità torsionale è stata aumentata di circa il 40% rispetto alla GT86 per offrire una maneggevolezza e una precisione di sterzo ancora migliori.

si legge nel comunicato ufficiale. Andando nello specifico, la sportiva si estende per 4,26 metri di lunghezza, 1,77 di larghezza e 1,31 di altezza.

Anche questa volta l’auto vede gli sforzi congiunti di Toyota e Subaru. Sotto al cofano della piccola sportiva troviamo un 4 cilindri orizzontali e contrapposti da 2,4L, con una potenza di 235 CV e 250 Nm di coppia. Quanto basta per uno scatto vertiginoso da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.

Toyota l’ha definita la «coupé a quattro posti più leggera del segmento».

Purtroppo le informazioni sono ancora poche, la casa automobilistica giapponese si è impegnata a rivelare ulteriori dettagli nel corso dei prossimi mesi.

La Toyota GR86 arriverà anche in Europa nel corso del 2021, mentre il prezzo di partenza non è ancora stato annunciato ufficialmente. Vale la pena di ricordare che l’attuale Toyota GT86 in Europa viene venduta attorno ai 35mila euro. Non vediamo l’ora di saperne di più.