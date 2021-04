Supereroi – Le Leggende DC: dal 13 aprile la collana in edicola

S’intitola Supereroi – Le Leggende DC la collana proposta da Gazzetta dello Sport e da Corriere della Sera, in collaborazione con Panini DC Italia che propone in 50 volumi molte tra le più importanti storie che hanno segnato la DC Comics nei fumetti. Il primo volume è in vendita da oggi 13 aprile.

Il volume di lancio di Supereroi – Le Leggende DC è la prima parte di Batman: Hush, una delle storie più iconiche dedicate al cavaliere oscuro, realizzata da Jeph Loeb (testi) e Jim Lee (disegni), pubblicata per la prima volta tra il 2002 ed il 2003. Il primo volume viene lanciato al prezzo di 2,99, mentre dalla seconda uscita il prezzo passerà a 6,99 euro. I volumi saranno brossurati con il formato 17×26.

Dopo Batman: Hush seguiranno All Star Superman, Flashpoint, Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, Justice League: Origini, Wonder Woman: Sangue, e altri ancora, fino ad arrivare complessivamente a 50 volumi.

Questa è la descrizione proposta per il lancio della collana: