She-Hulk: le riprese della serie TV sarebbero già iniziate

Secondo un report che viene proprio dallo stato della Georgia, sembra che le riprese della serie TV dedicata a She-Hulk sarebbero già iniziate. La pagina Twitter She-Hulk Daily ha riportato l’elenco delle produzioni che si stanno svolgendo nello Stato americano, e tra queste ci sarebbe anche la produzione Marvel/Disney+.

Qui sotto potete vedere il post che anticipa l’inizio delle riprese di She-Hulk.

The official Georgia state website (https://t.co/DmiYPCFbJI) has listed #SheHulk on their Now Filming in Georgia page, that keeps track of shows and movies currently in production or prepping in Georgia! pic.twitter.com/75YdhCrgOl

— She-Hulk Daily (@shehulkdaily) April 12, 2021