She-Hulk: Renée Elise Goldsberry entra nel cast

Il cast della serie TV dedicata a She-Hulk aggiunge un altro nome: stiamo parlando di Renée Elise Goldsberry, che farà da co-protagonista al fianco di Tatiana Maslany. A rivelarlo è stato Deadline, che ha riportato le voci di alcune fonti attendibili.

Il personaggio che interpreterà la Goldsberry è chiamato Amelia. Mentre l’altro membro del cast annunciato fino ad ora, oltre alla protagonista, è Ginger Gozaga che vestirà i panni della migliore amica di Jennifer aka She Hulk.

Renée Elise Goldsberry ha lavorato fino ad ora a film come Il Mistero della Casa del Tempo ed in TV ad Altered Carbon.

Nelle ultime settimane Kevin Feige si è espresso sulla produzione di She-Hulk e di altre importanti serie Marvel in lavorazione. Ecco le sue parole:

Il 19 marzo, come sapete, debutterà The Falcon and the Winter Soldier. L’11 giugno debutterà invece Loki e, naturalmente, subito dopo, avremo la nostra prima serie animata, che è What If…?. Stiamo finendo Ms. Marvel e attualmente stiamo anche girando Hawkeye. Tra poche settimane, daremo vita a She-Hulk, e una settimana dopo, oltre ogni nostra aspettativa, cominceremo anche la produzione di Moon Knight.