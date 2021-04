Oculus annuncia il primo Gaming Showcase, data da segnare: 21 aprile

Oculus spinge l’acceleratore sul fronte dei videogiochi in realtà virtuale. L’azienda di Facebook ha annunciato – per la prima volta – un Gaming Showcase, ossia un evento interamente dedicato ai videogiochi.

La data da fissare sul calendario è il 21 aprile, il prossimo mercoledì. Normalmente l’azienda svelava alcune novità in collaborazione con i principali sviluppatori di videogiochi nel corso dell’evento Oculus Connect. La novità è che in questo caso non si tratta di una parentesi all’interno di un evento più vasto, ma di un appuntamento interamente dedicato ai videogiochi in realtà virtuale.

Purtroppo il fuso orario non corre in aiuto dei fan italiani: l’evento inizierà a mezzanotte di 22 aprile, in un giorno infrasettimanale (3:00 PM PT). Davvero non il massimo.

Per seguire il Gaming Showcase di Oculus è sufficiente collegarsi sui principali canali social di Oculus, da Facebook a Youtube, passando ovviamente per Twitch.

Oculus ha già rivelato alcuni dei titoli che saranno mostrati nel corso della presentazione, tra questi troviamo Star Wars: Tales from Galaxy’s Edge, Pistol Whip, Lone Echo II e i titoli di diversi sviluppatori di primo piano come Cloudhead Games, Ready at Dawn e molti altri.