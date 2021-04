Ingenuity: altri ritardi per l’elicottero su Marte

Il volo inaugurale di Ingenuity, il drone volante che la NASA ha portato su Marte, è rimandato a settimana prossima, in data da definirsi. Il piccolo elicottero aveva registrato giorni fa un messaggio di errore che gli aveva impedito di attivare i rotori delle eliche, ma i tecnici non sono ancora riusciti a risolvere il problema.

Che lo strumento potesse incappare in qualche ostacolo era quasi scontato – dopotutto è il primo elicottero a solcare i cieli del Pianeta Rosso, praticamente un prototipo -, tuttavia non molti si sarebbero aspettati che a tenere in stallo l’intera operazione potesse essere un bug del software.

Secondo a quanto dichiarato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, Ingenuity sarebbe infatti fiaccato da un difetto di sistema che risveglia il software “watchdog“, il quale interviene prontamente per bloccare le eliche dell’apparecchio.

L’idea è ora quella di imporre alcune modifiche minori al programma e reinstallare il software del controllo di volo, cosa che richiederà indubbiamente diverse sessioni di simulazioni di laboratorio e che potrebbe portare via l’intera settimana, se non di più.

In queste giornate d’attesa, il Rover Perseverance proseguirà indisturbato la sua raccolta di campioni su Marte, quindi, a ridosso del decollo, si riavvicinerà a Ingenuity, in modo da creare un ponte comunicativo tra lo strumento e i satelliti che orbitano attorno al pianeta, un ponte con il quale scaricare il tanto atteso aggiornamento.

