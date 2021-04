Ingenuity: il primo volo rimandato al 14 aprile

Mentre erano in corso i test sui comandi che permetteranno di pilotare il piccolo elicottero Ingenuity, il timer watchdog si è attivato bloccando i test in anticipo. Questo segnala la presenza di un problema che ora i tecnici del team stanno verificando, questo ha fatto in modo che il volo venisse posticipato a non prima del 14 aprile.

I tecnici del team di Ingenuity stanno esaminando la telemetria per diagnosticare e comprendere il problema, per poi riprogrammare il test di volo che da come si legge non sarà prima del 14 aprile.

Doveva essere domani mattina presto, questa sera per noi in Italia, il test di volo del piccolo elicottero su Marte ma a causa di qualche problema dei comandi è stato rimandato.

Il 7 aprile scorso erano stati sbloccati i rotori alla base delle pale, un momento cruciale e che comunque viste le risposte positive sui comandi faceva ben sperare in un volo a breve.

Venerdì però durante un test di rotazione ad alta velocità dei rotori la sequenza di comandi che controlla il test è terminata in anticipo a causa della scadenza del timer watchdog.

Il timer watchdog supervisiona la sequenza dei comandi e avvisa il sistema di eventuali problemi, questo permette di mantenere il sistema in sicurezza ed evita il proseguo dei comandi se viene rilevato un problema.

Il timer si è attivato durante il tentativo di transizione dei dati del computer di volo dalla modalità Pre-Flight alla modalità Flight.

L’elicottero è comunque in sicurezza e ha comunicato alla Terra la sua telemetria completa, che ora i tecnici esamineranno a fondo per capire e risolvere quanto prima il problema.