Huawei vuole investire sull’automotive: 1 miliardo su guida autonoma ed EV

Anche Huawei è tentata dall’automotive. Il colosso cinese, spodestato dal mercato degli smartphone, ora vuole diversificare il suo business puntando su una pluralità di nuovi mercati, incluso quello delle quattro ruote di prossima generazione. Il piano dell’azienda cinese è ambizioso e prevede un maxi-investimento da 1 miliardo di dollari. Ma non solo: Huawei ha anche spiegato di aver già ottenuto degli importanti traguardi con la sua tecnologia proprietaria di guida autonoma.

La notizia segue quella della scorsa settimana, che ha visto Xiaomi annunciare di essere a lavoro sulla sua prima auto elettrica — sarà o una berlina o un SUV.

Huawei avrebbe già una tecnologia di guida autonoma relativamente matura. L’azienda sostiene di aver già raggiunto dei traguardi più sostanziosi di quelli raggiunti da titani del calibro di Tesla. In particolare, la guida autonoma di Huawei sarebbe stata in grado di operare per oltre 1.000Km senza richiedere una sola volta l’intervento umano. A dirlo è Eric Xu, vicepresidente ad interim di Huawei.

Huawei per le sue operazioni sul fronte dell’automotive userà un nuovo brand chiamato Xu. Il colosso collaborerà con tre diverse aziende dell’industria automobilistica cinese: BAIC Gropup, Chongqing Changan Automobile e Guangzhou Automobile Group.

L’unità che si occupa di automotive smart ha ricevuto uno dei più importanti investimenti della storia di Huawei. Punteremo 1 miliardo di dollari nei componenti per le auto quest’anno. La China cresce di 30 milioni di auto all’anno ed è un numero destinato ad aumentare. Anche senza il mercato internazionale, con una media di 10.000 yuan per ogni auto venduta in Cina si tratterebbe di un importante giro d’affari per Huawei

ha confidato Eric Xu.