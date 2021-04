E.R. – Medici in prima linea: il cast si riunirà per beneficenza

Il cast del medical drama E.R. - Medici in prima linea si riunirà per beneficenza per un episodio di Stars in the House, serie di YouTube.

A distanza di 27 anni dalla messa in onda del primo episodio il cast del medical drama E.R. – Medici in prima linea si riunirà per beneficenza. Gli attori dell’amata serie TV NBC il prossimo 22 aprile interverrà in un episodio della serie Stars in the House. I proventi andranno in beneficenza a The Actors Fund e Waterkeeper Alliance.

Gli attori presenti saranno Gloria Reuben (Jeanie Boulet), George Clooney (Doug Ross), Noah Wyle (John Carter), Laura Innes (Kerry Weaver), Anthony Edwards (Mark Greene), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Goran Visnjic (Luka Kovac), Paul McCrane (Robert Romano), Ming-Na Wen (Jing-Mei Chen), Laura Cerón (Chuny Marquez), Yvette Freeman (Haleh Adams), Conni Marie Brazelton (Connie Oligario) e CCH Pounder (Angela Hicks).

La reunion è un’idea di Gloria Reuben, che nella serie interpretava Jeanie Boulet, presidente di Waterkeeper Alliance, l’organizzazione non profit globale per l’acqua pulita.

Di seguito le parole dell’attrice:

Sono assolutamente entusiasta di riunirmi con la mia famiglia di E.R. per una causa che mi sta così a cuore, e sono molto grata a eth Rudetsky e James Wesley per averci permesso di usare la loro incredibile piattaforma per farlo. Sono stata coinvolta con Waterkeeper Alliance per 15 anni, rappresentando oltre 350 comunità nel mondo, e il lavoro che fanno è senza paragoni. Dobbiamo continuare a lottare per l’acqua pulita non solo durante la Giornata della Terra, ma tutto l’anno!

La reunion del cast di E.R. – Medici in prima linea sarà condotta da Seth Rudetsky e James Wesley e sarà visibile sulle piattaforme social di People e Stars in The House.

Vi ricordiamo che la serie è andata in onda per quindici stagioni su NBC dal 1994 al 2009, per un totale di 331 episodi. In Italia è andata in onda su Rai Due dal 1996 al 2009. Nel corso della sua messa in onda è stata nominata a 123 Emmy Awards, diventando la serie più nominata della storia, vincendone in tutto 22.