The Falcon and The Winter Soldier: nuovo video dal dietro le quinte

Sebastian Stan ha condiviso un nuovo video dal dietro le quinte di The Falcon and The Winter Soldier che mostra la scena del lancio dall'aereo del secondo episodio.

Venerdì 16 aprile arriverà su Disney Plus i quinto episodio di The Falcon and The Winter Soldier ed in attesa di vedere le conseguenze di quanto accaduto nell’episodio della scorsa settimana, Sebastian Stan ha condiviso sul suo profilo Instagram un video dal dietro le quinte.

Il breve filmato mostra il salto dall’aereo che i due personaggi effettuano durante il secondo episodio dal titolo L’uomo a stelle e strisce (The Star-Spangled Man). Impossibile non notare il divertimento dei due nel girare la scena, con Anthony Mackie che si lascia andare ad una sonora risata dopo il salto del collega.

Vi ricordiamo che The Falcon and The Winter Soldier è diretto da Kari Skogland e sceneggiata da Malcolm Spellman e che ogni settimana trovate disponibili la recensione del nuovo episodio e l’analisi degli easter egg presenti. La storia vede i due Avenger unire le forze per fermare il grupo terroristico dei Flag Smasher. Inoltre devono vedersela con il nuovo Captain America.

Protagonisti sono Anthony Mackie e Sebsastian Stan, che riprendono i rispettivi ruoli di Sam Wilson / Falcon e di Bucky burnes / Winter Soldier. Al loro fianco oltre a Daniel Brühl / Barone Zemo, che negli ultimi giorni è divenuto un meme con la sua Zemo Dance, ritroivamo Emily VanCamp nei panni di Sharon carter / Agent 13. Completano il cast Wyatt Russel come John Walker / US Agent e Erin Kellyman come Karli Morgenthau.