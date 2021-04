Zemo balla in un video ufficiale di un’ora della Marvel

Marvel Entertainment ha pubblicato un video di un'ora dedicato alla Zemo Dance in The Falcon and The Winter Soldier. I fan della Casa delle Idee sono entusiasti.

Dopo che i fan Marvel hanno chiesto alla Casa delle Idee la Zemo Cut, sono stati decisamente accontentati. Sul canale YouTube di Marvel Entertainment è stato pubblicato un video di ben un’ora in cui si vede Zemo ballare, con la sequenza del terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier ripetuta in loop.

Qui sotto potete vedere il video di Zemo mentre balla.

Daniel Brühl aveva rivelato che la scena di Zemo che balla nel terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier sarebbe stata più lunga, e i fan l’hanno subito reclamata. Disney non ha esitato ad accontentarli, considerando che siamo nell’epoca post-Snyder Cut.

Brühl parlando della scena ha rivelato che originariamente era molto più lunga:

Quel momento l’ho del tutto improvvisato, quando ho visto la gente ballare ho pensato che Zemo era stato seduto in una cella di una prigione tedesca per anni e che sicuramente aveva bisogno di un attimo di sfogo e di lasciarsi andare. E ho iniziato a ballare e mi è piaciuta così tanto la reazione di Anthony e Sebastian che mi guardavano. Tuttavia, ero sicuro che avrebbero tagliato la scena dalla serie. Sono rimasto davvero sorpreso che l’abbiano tenuta. La scena in cui ballavo in realtà era un pò più lunga di quella mostrata nell’episodio.

Subito dopo la pubblicazione del video i fan si sono scatenati. Sembra che la Zemo dance abbia soddisfatto tutti.