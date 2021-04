Falcon and Winter Soldier: i fan vogliono vedere Zemo ballare

Daniel Brühl ha rivelato che la scena di Zemo che balla nell'episodio 3 di The Falcon and the Winter Soldier sarebbe stata più lunga e i fan la stanno già reclamando

L’attore Daniel Brühl di The Falcon and the Winter Soldier ha rivelato che la scena che vede il barone Helmut Zemo ballare era originariamente molto più lunga. La sua rivelazione ha scatenato i fan che hanno lanciato l’hashtag #ReleaseTheZemoCut.

Durante un’intervista con EW, Brühl ha parlato dell’importanza di mostrare anche un lato più umoristico e divertente dell’antagonista di Captain America: Civil War. Non solo la serie TV sta esplorando maggiormente le origini di Zemo come barone e aristocratico, ma lo vuole mostrare in una luce del tutto nuova rispetto al passato.

Brühl parlando della scena ha rivelato che originariamente era molto più lunga:

Quel momento l’ho del tutto improvvisato, quando ho visto la gente ballare ho pensato che Zemo era stato seduto in una cella di una prigione tedesca per anni e che sicuramente aveva bisogno di un attimo di sfogo e di lasciarsi andare. E ho iniziato a ballare e mi è piaciuta così tanto la reazione di Anthony e Sebastian che mi guardavano. Tuttavia, ero sicuro che avrebbero tagliato la scena dalla serie. Sono rimasto davvero sorpreso che l’abbiano tenuta. La scena in cui ballavo in realtà era un pò più lunga di quella mostrata nell’episodio.

Di seguito alcuni dei post dei fan della serie TV che hanno iniziato a fioccare su Twitter con l’hashtag #ReleaseTheZemoCut:

#ReleasetheZemoCut WE MUST SEE THE EXTENDED DANCE SCENE https://t.co/8pl296aBAJ — Spider-Man No way home news and countdown (@SpiderMan3news) April 6, 2021

I can’t believe there’s more footage of Zemo dancing just lying around at marvel’s studios… RELEASE THE FULL CUT COWARDS @MarvelStudios #ReleaseTheZemoCut pic.twitter.com/C14hI1Iu3Q — lib loves the bad batch 🤍 (@zemoscurl) April 6, 2021

