Tesla cerca un design per la sua auto elettrica da 20.000€

Tesla, come è noto, si prepara a realizzare la sua prima auto elettrica realizzata interamente in Cina, presso la Gigafactory di Shanghai. Sarà un modello compatto ed entry-level, con il pricetag più basso della storia del brand. Si parla di 25mila dollari, ossia grossomodo 21.000 euro.

A quanto pare, non soltanto Tesla non ha ancora un’idea precisa di come sarà la vettura, ma sta anche ancora cercando la figura professionale che guiderà lo sviluppo del design dell’auto.

Tesla, solamente l’anno scorso, ha annunciato il piano per creare un centro di ricerca e design in Cina. L’obiettivo è quello di creare vetture che possano incontrare il gusto dell’enorme mercato cinese, ma non solo. Già in passato Tesla – attraverso il suo CEO Elon Musk – aveva alluso alla possibilità che una vettura nata in Cina e per i consumatori cinesi non sarebbe stata limitata esclusivamente al mercato cinese, aprendo le porte ad un debutto sul mercato internazionale — e in particolar modo sul mercato europeo.

La prima Tesla (interamente) made in China per l’azienda è anche un’opportunità preziosa per fare scouting di talenti locali. In un video pubblicato di recente, Tesla ha comunicato di essere alla ricerca di un local chief designer. Trovate la clip in apertura a questa news.

Nel video vediamo Franz von Holzhausen, N.1 del design di Tesla, chiedersi chi abbia realizzato il bozzetto di un’auto che gli è stato mostrato. Il quesito rimane senza risposta. Questo perché le candidature sono ancora aperte.