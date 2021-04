Microsoft: 16 miliardi per acquistare Nuance, annuncio già entro fine settimana?

Microsoft in trattativa avanzata per acquistare Nuance, sul piatto 16 miliardi di dollari: sarebbe la seconda acquisizione più onerosa della storia dell'azienda.

Per Microsoft la stagione dello shopping compulsivo si è aperta già diversi mesi fa. Non soltanto la chiacchierata trattativa per prendersi Discord, l’azienda di Redmond starebbe per aggiudicarsi anche Nuance Communication — enorme conglomerato americano nel campo dei software.

‘Starebbe’ è un eufemismo, secondo Bloomberg l’accordo sarebbe praticamente già chiuso e l’annuncio potrebbe arrivare già nell’immediato. Entro la fine della settimana. Secondo il media outlet, Microsoft avrebbe messo sul piatto ben 16 miliardi di dollari. Ossia 56 dollari ad azione (il titolo Nuance lo scorso venerdì si fermava a 45,22$ per azione). È una cifra quasi senza precedenti: si tratterebbe della seconda acquisizione più costosa della storia di Microsoft. La prima è LinkedIn, acquistata nel 2016 per ben 26 miliardi di dollari.

L’acquisizione di Nuance sarebbe molto rivelatoria sulle prossime mosse di Redmond: l’azienda è leader nel campo del riconoscimento vocale ed è un partner di lungo corso di Apple (che ha usato le sue tecnologie per Siri). Ma non solo: il bottino include oltre 3.000 brevetti.

Il beneficio più importante nell’immediato? La telemedicina, la tecnologia di trascrizione dei testi è già usata da Microsoft Teams

ha spiegato una fonte a Bloomberg.