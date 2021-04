Inuyasha: in arrivo la Perfection Edition del manga di Rumiko Takahashi

A partire da novembre 2021 la casa editrice Star Comics pubblicherà Inuyasha Perfect Edition, nuova edizione del manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. L’annuncio della nuova edizione del fumetto è stato dato dalla casa editrice durante la recente edizione dell’Hanami Manga Festival.

La pubblicazione della nuova edizione della storia del mezzo demone inizierà a partire da novembre e si comporrà di 30 volumi, ed arriva a distanza di vent’anni dalla prima edizione italiana, sempre ad opera di Star Comics.

La storia vede protagonista la studentessa delle medie Kagome Higurashi, la quale il giorno del suo quindicesimo compleanno si ritroverà trascinata nell’epoca Sengoku. Qui scoprirà di essere la reincarnazione della sacerdotessa Kikio, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti. Durante la sua permanenza nel passato farà la conoscenza con il mezzodemone Inuyasha, insieme al quale intraprenderà il viaggio per recuperare i frammenti della sfera andata in frantumi.

Inuyasha è stato serializzato sulle pagine di Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan a partire dal 1996. Visto il successo negli anni sono arrivati la serie animata – le cui prime quattro stagioni sono disponibili su Netflix -quattro lungometraggi d’animazione e un OAV.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un tempio shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone, che la risucchia all’interno di un pozzo nei pressi del santuario, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca Sengoku.

Nel tentativo di sfuggire alla creatura, la fanciulla cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da Kagome per difenderla dal mostro che la sta minacciando, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti…

Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente per cercare di proteggere la sfera dalle grinfie di spietati demoni e crudeli nemici.

A grandissima richiesta, ritorna finalmente uno dei più immortali capolavori della maestra Rumiko Takahashi, in un’imperdibile Perfect Edition che farà la gioia dei suoi tanti appassionati.