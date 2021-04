Hanami Manga Festival: gli annunci Star Comics

Sabato 10 e domenica 11 aprile si è tenuto l’Hanami Manga Festival, evento online di AnimeClick in cui sono stati presentati i nuovi manga in arrivo durante il 2021. Al festival ha partecipato anche la casa editrice Star Comics, che durante la diretta no stop ha presentato i quattro nuovi manga in arrivo nella seconda metà dell’anno.

Si parte a settembre con Keep Your Hands Off Eizouken!, opera di Sumito Oowara nominato nel 2018 ai Taisho Awards e nella selezione di «Kono manga ga sugoi!». Il fumetto ha ispirato un anime, un film cinematografico live-action e un tv drama. Di seguito la sinossi ufficiale:

Midori, Sayaka e Tsubame sono 3 liceali completamente diverse fra loro: Midori è un maschiaccio scapestrato che sogna mondi immaginari e li appunta con disegni meticolosi; Tsubame è una modella altolocata con la passione per le animazioni; Sayaka è un’inquietante, cinica e venale amica di Midori che vede nel fortuito incontro Tsubame un’irripetibile opportunità di business. Sfidando tutto e tutti, l’improbabile trio darà vita all’Eizouken, un club studentesco con l’obiettivo segreto di realizzare – fra maestosi e improbabili sogni a occhi aperti e furbeschi sotterfugi – un anime. Il favoloso mondo dell’entertainment non è mai stato così appassionante e imprevedibile!

A novembre sarà la volta di One Room Angel, manga scritto e disegnato da Harada e vincitore del primo premio ai Chil Chil BL Awards 2020. Di seguito la sinossi ufficiale:

Koki ha trent’anni, è single, non ha né amici, né hobby. Vive in un appartamento lurido, ha un lavoro misero e conduce una vita senza sogni e senza troppe pretese. Una sera viene accoltellato da un delinquente e proprio quando sta per morire… un angelo appare davanti ai suoi occhi!

A dicembre invece arriverà Rosen Blood, mini serie scritta e illustrata dalla talentuosa Kachiru Ishizue. Di seguito la sinossi ufficiale:

Rimasta sola al mondo, Stella si mette in viaggio alla ricerca di un lavoro, ma finisce coinvolta in un incidente. Per sua fortuna, un uomo affascinante e misterioso interviene e la trae in salvo, per poi portarla con sé alla sua magione, una seducente villa circondata da rose velenose. Levi – questo il suo nome – vive lì con altri tre uomini dalla straordinaria bellezza, e Stella, che non ha più un posto dove andare, si offre di lavorare per loro come cameriera per saldare il suo debito. La ragazza ancora ignora quanto possa essere rischioso mettersi al servizio di quattro… vampiri!

Infine il piatto forte dell’Hanami Manga Festival targato Star Comics, la pubblicazione a partire novembre di Inuyasha Perfect Edition, manga scritto e disegnato dalla mitica Rumiko Takahashi. La serie si compone di 30 volumi. Di seguito la sinossi ufficiale: