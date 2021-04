In un video postato su Instagram Vin Diesel ha rivelato la data di uscita del secondo trailer del tanto atteso Fast & Furious 9, il nono film del franchise dedicato a Dom Toretto e ai suoi compagni di avventura.

La storia è incentrata su Toretto e Letty, i quali sono costretti ad abbandonare la vita tranquilla che stavano conducendo a causa di una nuova minaccia che riguarda il passato di Dominic. Quest’ultimo, insieme alla sua squadra, dovranno fermare un complotto mondiale ordito da un assassino e pilota, Jakob, il fratello rinnegato di Dom.

A dirigere il film ritroviamo Justin Lin, che si era già occupato del terzo, quarto, quinto e sesto progetto del franchise. Il cast di Fast & Furious 9 include il protagonista Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, insieme al figlio di Vin Diesel, la cui presenza è stata confermata qualche giorno fa dall’attore. Insieme a loro, ritroviamo Helen Mirren e Charlize Theron, insieme alle new entry Cardi B, Ozuna e John Cena.

Se inizialmente l’uscita del nono capitolo era prevista per il 28 maggio 2021, di recente è stata rinviata al 25 giugno 2021. Nel frattempo, però, tra un paio di giorni sarà disponibile un secondo trailer che ci darà la possibilità di scoprire qualcosa in più su quello che il film ha in serbo per i fan della saga, di cui un assaggio è stato già dato con il rilascio del primo trailer.

