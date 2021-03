Fast & Furious 9: il figlio di Vin Diesel si unisce al cast

Il figlio di Vin Diesel, Vincent Sinclair, si è unito al cast di Fast & Furious 9. Il bambino di 10 anni interpreterà la versione più giovane di Dominic Toretto, il personaggio interpretato da suo padre, in un flashback dedicato alla sua infanzia. La scena sembra sia stata girata nel 2019, mentre sappiamo con certezza che il ruolo fruttava al piccolo ben 1,005 dollari al giorno. Possiamo dire, quindi, che Vincent Sinclair sostituirà l’attore Alex McGee, che aveva impersonato la parte di un Toretto più giovane in un flashback di Fast & Furious 7.

L’uscita al cinema del nono film della saga – lo ricordiamo – è stata spostata in Italia al 12 luglio 2021, anche se in precedenza la data di uscita era fissata per maggio 2021 e ancora prima per maggio 2020. Secondo alcune voci, inoltre, il film diretto da Justin Lin, con il figlio di Vin Diesel nel cast, potrebbe mostrare la famiglia di Fast & Furious 9 nello spazio.

Lo scorso gennaio Vin Diesel, nel corso di un’intervista a EW, aveva detto:

Nessuno spoiler qui. Dirò solo che Justin è un regista di quelli che pensano fuori dagli schemi. Lui si divertirà fino in fondo con tutto ciò che è plausibile incorporare nella storia.

Fast & Furious 9 è il penultimo capitolo della Saga, che si concluderà appunto con il decimo film, di cui al momento non abbiamo dettagli:

Abbiamo sempre discusso della volontà di finire la saga con il decimo film. Essere parte del franchise Marvel e avere la possibilità di realizzare altri due film per completare la lunga storia della saga era qualcosa di cui avevamo parlato e che è diventato reale. È sull’addio finale che stiamo lavorando nella nostra storia.

Terminerà quindi la saga principale, ma ciò non vuol dire che l’universo di Fast & Furious non possa espandersi attraverso degli spinoff, come quello di Hobbs & Shaw realizzato nel 2019.

Il produttore di Hobbs & Shaw, Hiram Garcia, in merito a possibili spin-off, in passato aveva affermato:

Stiamo avendo delle conversazioni in merito, eravamo così contenti di come è andata per lo spin-off dedicato a Hobbs & Shaw. Lo studio era estremamente felice e ci sono state molte conversazioni fantastiche. Ovviamente Fast & Furious 9 sta arrivando e farà grandi cose. Prenderemo alcune idee da questo film, perché è tutto un universo condiviso ed è tutto in lavorazione.

Dopo gli eventi accaduti in Fast & Furious 8 – Il destino del furioso, Dominic Toretto e la sua famiglia devono affrontare il fratello minore di Dominic, Jakob, un assassino mortale, che sta lavorando con il loro vecchio nemico Cipher e che pretende la sua vendetta personale contro Dominic.

Oltre al figlio di Vin Diesel, Fast & Furious 9 vede nel cast lo stesso Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese, Ludacris, Jordana Brewster, Charlize Theron, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, John Cena e Sung Kang.

Potrebbe interessare: