Army of the Dead: Snyder rivela la data di uscita del trailer

Lo zombie movie di Zack Snyder presto rivelerà il suo trailer completo. Army of the Dead debutterà a maggio 2021 su Netflix e il suo primo trailer verrà pubblicato il 13 aprile.

Il film vedrà Dave Bautista come protagonista mentre il cast sarà composto da Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi e Garret Dillahunt. Di seguito potete vedere il post del regista su Twitter:

Mission accomplished, team! You've cracked the code. Get ready for the trailer drop on Tuesday. #ArmyOfTheDead pic.twitter.com/BRMC7Icghw — Zack Snyder (@ZackSnyder) April 9, 2021

Dave Bautista ha recentemente rivelato Entertainment Weekly che inizialmente non era affatto interessato al film. Per partecipare al film di Snyder inoltre ha dovuto rinunciare a una parte in The Suicide Squad. Ecco le parole dell’attore in merito:

All’inizio ho detto che non ero interessato. Avevo in mente altri tipi di progetti e stavo cercando ruoli drammatici. Poi ho letto la sceneggiatura ed era molto più profonda di quanto pensassi. E inoltre, ad essere sincero, volevo tanto lavorare con Zack Snyder.

Queste invece sono le parole di Zack Snyder quando ha descritto il film a Entertainment Weekly:

È un vero e proprio film su una rapina in mezzo a tanti zombi. Ci si aspetta che ci sia il caos. Questi personaggi sono fantastici e si imbarcheranno in un viaggio assurdo per compiere una rapina resa ancora più difficile dalla presenza degli zombi. Quello che sorprenderà le persone è che ci sarà molto calore e vera emozione con questi grandi personaggi.

