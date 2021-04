La Paramount Pictures sta spostando tutte le uscite al cinema per i suoi film: dopo Mission: Impossible 7 e Top Gun: Maverick, anche la data di uscita di Snake Eyes: G.I. Joe Origins è stata cambiata, ma non tutto viene per nuocere. Infatti la pellicola è stata anticipata dal 22 ottobre al 23 luglio 2021.

Il progetto, spin-off live-action dedicato a G.I. Joe, racconta la genesi del personaggio e la sua ricerca di vendetta nei confronti dell’uomo che ha ucciso suo padre. Durante il suo viaggio, che lo porta in Giappone, si allena con l’antico clan ninja degli Arashikage.

Il film Snake Eyes: G.I. Joe Origins è un vero e proprio reboot del franchise e vede nel cast Henry Golding (il protagonista), Iko Uwais (Hard Master), Úrsula Corberó (The Baroness), Samara Weaving (Scarlett), Peter Mensah, Haruka Abe, Takehiro Hira, Steven Allerick (il padre di Snake Eyes) e Andrew Koji (Storm Shadow).

A dirigere lo spin-off è Robert Schwentke (Divergent), mentre la sceneggiatura è a cura di Evan Spiliotopoulos. I produttori del film sono Stephen Davis, Lorenzo di Bonaventura, David Ellison, Josh Feldman, Dana Goldberg, Brian Goldner, Don Granger, con Jeff G. Waxman in veste di produttore esecutivo.

Ricordiamo che all’inizio della scorsa estate la Paramount Pictures ha iniziato a sviluppare un nuovo film del franchise, che non sarà però un sequel di Snake Eyes, ma viene pubblicizzato come una “espansione” del mondo di GI Joe sul grande schermo.

Gli sceneggiatori del nuovo progetto saranno Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, che in precedenza hanno scritto film come Race, Seberg e una bozza del sequel di Edge of Tomorrow. Lorenzo di Bonaventura produrrà ancora una volta la pellicola insieme alla Allspark Pictures di Hasbro.

