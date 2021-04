Paramount Pictures ha rimandato il rilascio nelle sale cinematografiche di Top Gun: Maverick, la cui data di uscita è attualmente fissata per il 19 novembre 2021. Almeno inizialmente – lo ricordiamo – il film doveva uscire il 2 luglio 2021.

Eppure Godzilla vs Kong, uscito in contemporanea nelle sale e su HBO Max ha ottenuto un grande successo di pubblico e dimostrato che le persone non si accontentano di seguire un film in streaming, perché vogliono viverlo fino in fondo sul grande schermo. Per questo, ritardando la data di uscita di Top Gun: Maverick, lo studio di produzione potrebbe incassare una cifra ben superiore a quanto ci si potrebbe aspettare con il rilascio in streaming, sempre sperando che tra qualche mese la situazione pandemica si sia ridimensionata abbastanza da permettere un vero e proprio ritorno in sala.

In precedenza la Paramount aveva affermato di non avere intenzione di cambiare il calendario d’uscita dei suoi film. Ecco le parole di Chris Aronson, presidente della distribuzione della Paramount, pronunciate lo scorso gennaio nel corso di un’intervista con The Hollywood Reporter:

Non abbiamo intenzione di spostare l’uscita nelle sale del sequel di Top Gun. Penso che i prossimi due mesi saranno critici e che la nuova amministrazione potrà attuare un solido piano di vaccinazione. Se i 100 milioni di vaccini acquistati dal Presidente Joe Biden in 100 giorni funzionano, penso che saremo pronti ad approdare nei cinema per la data fissata.

Ecco la sinossi ufficiale di Top Gun: Maverick:

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

Il film è diretto da Joseph Kosinski e vede nel cast Tom Cruise, Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm e Glen Pomwell.

