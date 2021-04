Secondo quanto riferito da ComicBook, la data di uscita del tanto atteso film con protagonista Tom Cruise, Mission: Impossible 7, è stata posticipata fino al 27 maggio 2022. La pellicola doveva essere rilasciata nelle sale il 19 novembre 2021 e in streaming su Paramount + il 3 gennaio 2022. Ora pare che anche il giorno dell’uscita sulla piattaforma non sia certo.

La data di uscita posticipata di Mission: Impossible 7 non è una grande sorpresa. Basta pensare ai numerosi ritardi di produzione dovuti alla pandemia mondiale, nonostante Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie ce l’abbiano messa tutta per portare a termine il lavoro in tempo per l’uscita, mantenendo anche tutte le acrobazie pensate sin dall’inizio all’interno del film, pur aderendo ai protocolli di sicurezza per fronteggiare il virus.

Mission: Impossible 7 è attualmente di nuovo in produzione. Ecco una nuova immagine che mostra Tom Cruise sul set:

‘MISSION IMPOSSIBLE 7’ has been delayed to May 27, 2022. pic.twitter.com/sB2oCLprYS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 9, 2021

Il cast di Mission: Impossible 7, la cui data di uscita nei cinema è fissata per il 27 maggio 2022, include Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock) e Cary Elwes (SAW). Insieme a loro, Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff ed Esai Morales, al fianco di grandi nomi come Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Henry Czerny.

