Tesla Cybertruck: svelato il kit (non ufficiale) per trasformarlo in un camper con doccia, TV e cucinotto

Dove non arriva Tesla intervengono le aziende terze parti: svelato il CyberLandr, un kit per trasformare il Tesla Cybetruck in un piccolo camper con ogni comfort.

Fin dalla presentazione ufficiale del Tesla Cybertruck, Elon Musk è stato bombardato di richieste per avere un accessorio ufficiale in grado di trasformare il veicolo in un piccolo camper. Questo perché gli stessi render ufficiali del veicolo strizzavano vistosamente l’occhio a questa possibilità.

Per il momento non abbiamo notizia di un pacchetto brandizzato Tesla che risponda a questa esigenza. Poco male, perché dove non arriva la casa automobilistica intervengono le aziende terze parti. Si chiama CyberLandr ed è un kit progettato per trasformare il Cybertruck in un piccolo camper, con tanto di pannelli solari.

Il meccanismo è simile a quello delle tende con asta telescopica: a comando, la struttura ricreativa si sviluppa verticalmente all’interno del cassone del Cybertruck. Quando il veicolo è in moto può essere riposto comodamente, in modo da non stravolgere l’aerodinamica — al netto di un costo in termini di autonomia, il kit pesa ben 540 Kg. Forse non sarà il camper più comodo in commercio, ma è un’ottima soluzione per chi vuole rendere il pickup elettrico di Tesla ancora più versatile ed è disposto a rinunciare ad ampi spazi o un comfort elevato.

Al di là di qualche sacrificio, non manca un ricco pacchetto di accessori e comfort di varia natura: da una mini cucina, alla TV da 32 pollici passando per un piccolo bagno e l’hardware necessario per connettersi alla rete internet satellitare di Starlink.

Il prezzo? Praticamente quello di un camper usato: poco meno di 50.000$. Auch. Potete vedere nei dettagli in funzionamento del CyberLandr nel video che trovate in apertura a questa news.