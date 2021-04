UPS sperimenta le consegne via eVTOL: stretto un accordo con la Beta Technologies

L’UPS ha stretto un accordo con una compagnia specializzata nella produzione di eVTOL — i veicoli elettrici ad atterraggio e decollo verticale. L’ambizione del corriere è quello di usarli – in un futuro non troppo lontano – per velocizzare le consegne e raggiungere nuove destinazioni.

Per il momento UPS si è limitata ad acquistare 10 eVTOL dalla Beta Technologies. Il corriere sperimenterà l’uso di questi veicoli all’avanguardia all’interno di alcuni mercati di medie e piccole dimensioni. Il progetto è guidato dalla Flight Forward, la divisione di UPS che – tra le altre cose – si occupa anche delle sperimentazioni delle consegne via drone.

I Vtol aprono l’opportunità di esplorare modelli di business che oggi sono ancora inesistenti. In futuro saremmo in grado di effettuare consegne da oltre 450 Kg verso gli ospedali periferici con tempistiche molto più rapide di quelle odierne.

ha spiegato Bala Ganes, VP di UPS Advanced Technologies Group.

Beta Technologies non si limita alla fornitura dei veicoli ma garantirà ad UPS anche le tecnologie di supporto, a partire dalle stazioni di atterraggio e decollo e dalle batterie.

È un periodo di grande sperimentazione per il mondo delle consegne, anche in Italia. A Venezia il Comune ha stretto un importante accordo con l’Enac per sperimentare le consegne via drone. Ne abbiamo parlato qui: