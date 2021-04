Twitter come cavia della nuova censura russa

Gli utenti Twitter russi sono stati tra i primi a notare pesanti rallentamenti alla connessione, in quella che sembrerebbe essere una nuova strategia di censura da parte di Mosca. Pochi giorni fa è infatti stato pubblicato un report che denuncia come i disagi subiti a metà marzo dal popolo internettiano siano stati causati artificiosamente, adoperando strumentazioni di Deep Packet Inspection.

Secondo alle accuse, il Governo locale avrebbe attaccato tutti i servizi e i portali che si appoggiano sul dominio t.co, tra i quali Microsoft, Reddit e, ovviamente, Twitter. Si presume che l’intenzione fosse quella di strangolare il traffico del social e che le altre pagine siano state più che altro colpite per un errore di valutazione.

Il risultato è che una fetta non indifferente del web è calata di colpo a 128kbps, con i numeri della navigazione che sono andati a creare un grafico che è sospetto sin dal primo colpo d’occhio.

Today's outages in Russia appears to have been caused by a bad substring match by @roscomnadzor.

Intending to block Twitter's link shortener t[.]co, Russia blocked all domains containing t[.]co, for example

Microsoft[.]com and Reddit[.]com.

(H/T @GregoryKhodyrev) https://t.co/bGXMN4xC3e

— Doug Madory (@DougMadory) March 10, 2021