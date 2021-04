The Goldbergs: l’omaggio della serie a George Segal

Lo scorso 23 marzo all’età di 87 anni ci ha lasciato George Segal. Uno degli ultimi ruoli dell’attore era quello di Albert “Pops” Solomon in The Goldbergs, il nonno del protagonista. Ora a distanza di due settimane dalla sua scomparsa la sit-com ha condiviso sul suo profilo Twitter un video omaggio, che raccoglie alcune delle scene con Segal, che lo vedono indossare gli esilaranti costumi indossati in questi anni nello show. A fare da sottofondo la sua celebre frase “If you just believe in yourself, like I do, you can’t lose“, ovvero ” Se credi in te stesso, come me, non puoi perdere“.

We will miss you, George pic.twitter.com/lgTlFdhofR — The Goldbergs (@TheGoldbergsABC) April 8, 2021

La scomparsa di Segal coinciderà anche con l’uscita di scena di Pops Solomon e come confermato dal network ABC l’episodio andato in onda negli USA questa settimana è l’ultimo che vedrà la presenza dell’attore. L’ottava stagione quindi si chiuderà senza uno dei suoi protagonisti. Al momento non è stato ancora annunciato se The Goldbergs avrà una nona stagione, ma nel caso verrà affrontata anche l’assenza del mitico nonno, poiché Segal non verrà sostituito, come affermato da Wendi McLendon-Covey, interprete di Beverly Goldberg: