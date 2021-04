Paul Dano entra nel cast del film sull’infanzia di Spielberg

Paul Dano è stato ingaggiato per interpretare un ruolo da protagonista nel film sull'infanzia di Steven Spielberg.

Dopo aver lavorato sul set di The Batman, Paul Dano si prepara ad avere una parte nel lungometraggio dedicato all’infanzia di Steven Spielberg. L’attore è stato ingaggiato per interpretare il personaggio ispirato al padre del regista.

Paul Dano si unisce a Michelle Williams che interpreterà la madre di Spielberg, mentre Seth Rogen farà un character ispirato allo zio. Le riprese del film partiranno quest’estate, mentre l’uscita nelle sale cinematografiche è prevista entro il 2022.

A lavorare sulla sceneggiatura del lungometraggio, assieme allo stesso Spielberg, c’è Tony Kushner, collaboratore fidato del regista premio Oscar, che ha già lavorato a Munich e Lincoln.

I produttori del progetto sono Spielberg, Kushner e Kristie Macosko Krieger. Nonostante solitamente i casting dei film di Spielberg siano segreti, qualche notizia sta trapelando.

Nel 2017 è già uscito un documentario dedicato alla vita del popolare regista, che ha scavato molto nel passato di Spielberg, fin dalla sua infanzia. Così come possiamo notare da diversi suoi film, il legame tra lo stesso Spielberg ed i primi anni della sua vita è stato fondamentale, al punto da portarlo a raccontare e produrre per tanti anni film di genere legati, in qualche modo, alle sue passioni giovanili.