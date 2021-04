Le Superchicche: la prima foto delle protagoniste della serie

Dopo l’annuncio dei nomi che faranno parte della produzione della serie TV dedicata a Le Superchicche, sono state mostrate le prime foto delle protagoniste con addosso i panni dei personaggi. Le tre eroine saranno interpretate da Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.), Dove Cameron (Descendants) e Yana Perrault (Jagged Little Pill).

Qui sotto potete vedere la prima foto delle attrici vestite da Superchicche.

'Powerpuff Girls' Stars Shooting New Live-Action Show, Blossom Goes Flying https://t.co/2bSv35gilf — TMZ (@TMZ) April 7, 2021

The CW ha iniziato la produzione della serie TV che arriverà sulla rete nella stagione televisiva 2021/2022.

Creato da Craig McCracken, il cartone originale de Le Superchicche ha debuttato su Cartoon Network nel 1998, con la produzione di Hanna-Barbera Productions per le prime quattro stagioni e Cartoon Network Studios per le restanti due.

La serie animata è incentrata su tre piccole ragazzine superpotenti, i cui nomi sono Bubbles, Blossom e Buttercup. Le protagoniste vivono nel sobborgo immaginario di Townsville, negli Stati Uniti, con loro padre, il professor Utonium, che le crea aggiungendo accidentalmente la componente X a una miscela destinata a generare delle bambine perfette. Le eroine usano la loro impressionante gamma di abilità per combattere i loro nemici, come Mojo Jojo e Him.

