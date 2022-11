Little America 2: trailer e prima foto della nuova stagione della serie Apple TV+

Apple ha presentato oggi il trailer della seconda stagione della serie antologica Little America, nominata ai BAFTA, Independent Spirit, NAACP Image e GLAAD Media Award. Creata dal candidato all’Emmy Lee Eisenberg e dal premio Oscar Siân Heder, la serie – la cui prima stagione acclamata da pubblico e critica ha ottenuto un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes – tornerà con otto nuovi episodi il 9 dicembre su Apple TV+.

“Little America” si ispira alle storie vere pubblicate su Epic Magazine di Vox Media con l’intento di condividere e raccontare quelle più divertenti, romantiche, appassionate, stimolanti, sorprendenti e più significative che mai degli immigrati in America. Nata per celebrare le storie ispirate alla vita di persone reali provenienti da tutto il mondo, la seconda stagione di “Little America” vedrà la partecipazione di Phylicia Rashad, Alan S. Kim, Ki Hong Lee e altri ancora.

Oltre a Lee Eisenberg e Siân Heder, i produttori esecutivi della serie sono Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon, Alan Yang, Natalie Sandy, Joshuah Bearman di Epic Magazine, Joshua Davis e Arthur Spector. La serie è prodotta per Apple TV+ da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

Apple TV+ offre serie drammatiche e commedie avvincenti e di qualità, lungometraggi, documentari innovativi e intrattenimento per bambini e famiglie, ed è disponibile per la visione su tutti i tuoi schermi preferiti. Dopo il suo lancio il 1° novembre 2019, Apple TV+ è diventato il primo servizio di streaming completamente originale a essere lanciato in tutto il mondo, ha presentato in anteprima più successi originali e ha ricevuto riconoscimenti più velocemente di qualsiasi altro servizio di streaming. Ad oggi, i film, i documentari e le serie originali Apple sono stati premiati con 280 vittorie e 1.216 nomination ai premi, tra cui la commedia pluripremiata agli Emmy “Ted Lasso” e il vincitore dell’Oscar come Miglior film di quest’anno “CODA”.

Leggi anche: