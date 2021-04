Godzilla vs Kong: il film in esclusiva digitale dal 6 maggio

L'atteso monster movie Godzilla vs Kong arriverà in esclusiva digitale sulle principali piattaforme streaming a partire dal 6 maggio.

Il tanto atteso quarto film del MonsterVerse Godzilla vs Kong arriverà in esclusiva digitale a partire da giovedì 6 maggio e sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.

Dopo essere arrivato già in Cina, in America e in altri Paesi a fine marzo, e aver incassato al momento oltre 280 milioni di dollari, ora finalmente il film prodotto da Warner Bros. e Legendary Pictures ha finalmente una data di uscita anche in Italia. La storia vede i due mostri pronti ad affrontarsi in un’epica battaglia.

Nel cast ritroviamo Millie Bobby Brown e Kyle Chandler, insieme a loro Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison e Demián Bichir. A dirigere troviamo Adam Wingard, mentre la sceneggiatura è opera di Eric Pearson e Max Borenstein.

Vi ricordiamo che Godzilla vs Kong è stato certificato come fresh su Rotten Tomotoes e che recentemente è stato rilasciato il trailer in stile retrò, che omaggia i film classici dedicati ai due noti mostri.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.