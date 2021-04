Godzilla vs Kong: ecco il trailer in stile retrò

Il trailer in versione retrò di Godzilla vs Kong rilasciato dalla pagina YouTube di Nerdist vi farà fare un tuffo nel passato.

Un nuovo trailer in stile retrò di Godzilla vs Kong è stato realizzato dalla pagina YouTube di Nerdist. Il film del MonsterVerse sarà il trentaseiesimo capitolo della lunga serie di film di mostri. Diretto da Adam Wingard e interpretato da Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Kyle Chandler, Brian Tyree Henrey, Demian Bichir, Zhang Ziyi e Julian Dennison, il sequel riprende da dove si era interrotto Godzilla: King of the Monsters del 2019.

L’ultima volta che i mostri iconici si sono affrontati è stato in King Kong vs Godzilla del 1962. Giusto in tempo per celebrare la sua grande uscita, Nerdist regala a Godzilla vs. Kong un trailer in stile retrò. Presentato con un’estetica vecchia scuola, il video presenta la battaglia in sospeso tra i due mostri. È immediatamente evidente che non stanno solo pubblicizzando l’attesissimo blockbuster, ma anche la storia pluridecennale che questi due titani hanno alle spalle.

Il film sta già preparando il terreno per un ritorno al cinema. Un modo infallibile per riaccendere l’industria cinematografica è mettere questi due giganteschi titani l’uno contro l’altro per il divertimento di tutti. Ultimamente alcuni fan di Zack Snyder stanno lasciando recensioni negative sulla pagina IMDb del film come forma di protesta contro la Warner Bros.. Tutto questo a causa del fatto che la casa di produzione, nonostante la campagna #RestoreTheSnyderVerse su Twitter, sembra non avere intenzione di dedicarsi ai progetti pensati da Zack Snyder.

