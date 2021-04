Godzilla vs Kong è certificato “fresh” da Rotten Tomatoes

Dopo l’ottimo esordio estero di Godzilla vs Kong, ed il buon esordio negli Stati Uniti, ora anche Rotten Tomatoes approva il lungometraggio attribuendogli il certificato “fresh”. Il film ha ottenuto l’80% di recensioni positive da parte della critica. Mentre il pubblico si è espresso con ben il 95% di recensioni positive.

Il giudizio globale della critica per Godzilla vs Kong su Rotten Tomatoes è questo:

Godzilla vs Kong rispecchia il suo titolo, e allontana tutti gli approfondimenti dei personaggi e la storia dei protagonisti per dare spazio allo spettacolo che ci si aspetta dallo scontro tra due mostri giganti.

Mentre quello del pubblico recita:

Questo blockbuster atteso per così tanto tempo riesce a non far pensare molto alla storia un po’ traballante, offrendo tantissima azione ed effetti speciali incredibili.