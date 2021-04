Brooklyn Nine-Nine: iniziate le riprese dell’ottava stagione

L’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine verrà lanciata in televisione nel 2021/2022, ma le riprese del telefilm sono appena iniziate: Melissa Fumero ha da poco postato un’immagine su Instagram in cui si vede al fianco degli altri protagonisti dello show.

Qui sotto potete vedere il post in cui la Fumero dichiara che si tratta già del secondo giorno di riprese di Brooklyn Nine Nine 8.

L’ottava stagione sarà anche quella conclusiva di Brooklyn Nine-Nine, e sarà composta complessivamente da dieci episodi.

Il produttore Dan Goor ha pubblicato una lettera per annunciare la conclusione della serie. Qui le sue parole:

Sono grato a NBC ed a Universal per avermi consentito di dare ai fan ed a questi personaggi la conclusione che meritano. Quando con Mike Schur consegnammo il soggetto del primo episodio ci venne detto ‘okay, ma l’unico modo per raccontare questa storia sarebbe realizzare 153 episodi’, e l’aspetto assurdo è che il telefilm si concluderà proprio con il 153esimo episodio. Sono incredibilmente fortunato ad aver lavorato con questo cast e con questa squadra di lavoro per ben otto stagioni.

L’ultima stagione ha subito una riscrittura, anche in seguito agli eventi di Black Lives Matter. La serie Brookline Nine-Nine ha accompagnato gli spettatori per quasi dieci anni, considerando che ha fatto il suo esordio nel 2013, e che si concluderà nel 2022.