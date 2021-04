Anthony Hopkins è il protagonista del film indipendente Where Are You, il dramma co-diretto da Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti.

Anthony Hopkins è il protagonista del film indipendente Where Are You, il dramma co-diretto da Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti, anche sceneggiatori del progetto insieme a Matt Handy.

Il cast del film include la modella e attrice Camille Rowe, Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale), Angela Sarafyan (Westworld), Mickey Sumner (Snowpiercer) e Ray Nicholson (Promising Young Woman). Insieme a loro, si sono aggiunti anche Melora Walters (Magnolia), Brad Greenquist (Ali), Rita Taggart (Mulholland Dr.) e l’attore Irakli Kvirikadze.

La storia di Where Are You è incentrata su un fotografo nel pieno del suo declino artistico che inizia a sfogare le sue frustrazioni sulla sua ragazza, un’artista. Quando lei scompare senza spiegarne il motivo, lui entra a fondo nel suo subconscio, scendendo in una spirale di mistero e follia per cercare di capire la sua ragazza, oltre che se stesso.

Marcella e Dante Spinotti, direttore della fotografia due volte nominato all’Oscar per L.A. Confidential e The Insider, hanno prodotto il film insieme a Kyle Stroud (In Full Bloom) e Rocco Bovo di Carte Blanche. Tra i produttori esecutivi troviamo Heather Kritzer, Markus Bishop-Hill e Stephanie Rennie.

