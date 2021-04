Those Who Wish Me Dead: Angelina Jolie nelle prime immagini del film

Angelina Jolie sarà nel cast del thriller intitolato Those Who Wish Me Dead, diretto da Taylor Sheridan che debutterà il mese prossimo.

Angelina Jolie si unisce al cast del thriller di prossima uscita, Those Who Wish Me Dead. Quest’anno l’attrice sarà presente in questo film, e nell’attesissimo Eternals della Marvel in autunno. Angelina Jolie nel thriller interpreterà un’esperta vigile del fuoco che sta ancora facendo i conti con una perdita che non è stata in grado di prevenire durante un incendio.

La storia inizia con Hannah (Angelina Jolie) che mentre si trova in una torre antincendio isolata, incontra un ragazzo di 12 anni di nome Connor (Finn Little), che è in fuga da due sicari (Nicholas Hoult e Aidan Gillen). Hannah decide di proteggerlo dagli assassini e da un violento incendio in cui si troveranno coinvolti. Diretto da Taylor Sheridan, Who Wish Me Dead è basato sul romanzo di Michael Koryta del 2014.

Nel cast del film sono presenti anche Jon Bernthal, Tyler Perry e Nicholas Hoult. Il film uscirà nelle sale e su HBO Max il 14 maggio 2021. La New Line Cinema ha condiviso alcune immagini del film in anteprima. Una foto mostra Jolie con Little, i due sembrano entrambi allarmati, e un’altra mostra Jolie che brandisce un’ascia nella sua tuta. Di seguito le prime immagini di Those Who Wish Me Dead:

Jolie in un’intervista con British Vogue a febbraio, ha detto che al momento era concentrata sul benessere della sua famiglia. L’attrice ha sei figli con il suo ex marito, Brad Pitt: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox. Le parole dell’attrice:

Gli ultimi anni sono stati piuttosto difficili. Mi sono concentrata sulla guarigione della mia famiglia. Sento che lentamente le cose stanno migliorando.

