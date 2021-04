Super Me: il film fantasy cinese in arrivo su Netflix

Super Me sarà un film d’avventura surreale e anche uno dei primi film fantasy cinesi ad aggiungersi al catalogo di Netflix. La data di uscita ufficiale sullo streamer non è stata confermata anche se il film uscirà nei cinema cinesi nei prossimi giorni.

La storia del film si concentra su uno sceneggiatore in difficoltà economiche che a causa dello stress per le bollette da pagare diventa insonne. Quando riesce ad addormentarsi però scopre che possiede la capacità di portare gli oggetti che vede nei suoi sogni nella realtà. Questo potere gli permette di diventare molto ricco e di risolvere i suoi problemi finanziari, inoltre riesce a farsi notare dalla ragazza che gli piace da tanto tempo (interpretato da Song Jia). I suoi problemi però non sono ancora finiti perché la sua improvvisa ricchezza attira anche l’interesse di un pericoloso gangster (Wu Gang) che è deciso a sfruttare il suo potere.

Super me è stato scritto e diretto da Chong Zhang, e vede l’attore taiwanese Darren Wang nei panni del protagonista squattrinato. La produzione del film è stata molto travagliata. All’inizio del 2016 infatti, i fratelli Russo dovevano essere i produttori esecutivi del film ma in seguito si sono ritirati da questo progetto così come da altre ambiziose produzioni cinesi.

Il regista ha completato il film con la produzione delle società di Shanghai Hehe Pictures, Baima Film e Black Ant Entertainment. Super Me è apparso in alcuni festival internazionali, tra cui il Festival Internazionale del Film di Sitges e il Festival Internazionale del Film Fantastico di Parigi nel 2019. Ecco una delle prime immagini del film in questo post:

Altri film cinesi acquisiti da Netflix sono: The Wandering Earth, il film drammatico-romantico Us and Them e il titolo che ha debuttato per capodanno cinese del 2021 The Yin Yang Master (ancora non presente sul catalogo italiano).

Potrebbe interessare anche: