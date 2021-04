Oculus Rift S al capolinea, fine della produzione ora focus sul Quest

Per l’Oculus Rift S è arrivato il momento del pensionamento. Facebook ha annunciato di non aver intenzione di continuare la produzione del visore per la realtà virtuale, continuerà ad essere in vendita finché reggeranno le attuali scorte. Poi la Oculus si concentrerà su altri segmenti, a partire dalla linea di visori stand-alone Oculus Quest.

L’Oculus Rift S è già out-of-stock in molti eStore. È esaurito sullo stesso negozio ufficiale della Oculus e negli USA è ormai diventato introvabile anche su Amazon e Walmart. Il visore rimane disponibile esclusivamente su alcuni negozi online minori.

L’annuncio non arriva a sorpresa: un anno fa Facebook aveva spiegato di voler interrompere la produzione del visore nel corso del 2021.

Il segmento dei visori VR stand-alone — ossia funzionanti senza la necessità di appoggiarsi ad un potente desktop — si è dimostrato una scommessa estremamente redditizia per Facebook. La linea Oculus Quest è già arrivata alla seconda generazione, con quest’ultima che ha già superato per vendite il primo modello. Facebook ha spiegato di voler puntare su questo e altri visori stand-alone in futuro, ed è lecito aspettarsi nuovi annunci in tal senso nel corso dei prossimi mesi. A tal proposito: