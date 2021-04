Bodies, Bodies, Bodies: rivelato il film slasher segreto di A24

Le attrici Maria Bakalova (Borat 2) e Amandla Stenberg sono nel cast di Bodies, Bodies, Bodies, un film slasher segreto che è in lavorazione per A24.

Le attrici Maria Bakalova e Amandla Stenberg, si uniscono al cast di Bodies, Bodies, Bodies, un film slasher tenuto segreto in lavorazione per la casa di produzione A24. I dettagli della trama per adesso vengono tenuti nascosti ma anche Pete Davidson e Myha’la Herrold sono in trattative per entrare nel cast. Halina Reijn dirigerà il film.

Deadline descrive il progetto come un film slasher segreto che A24 finanzierà e produrrà. Le due attrici ancora agli esordi delle loro carriere Stenberg e Bakalova sono state recentemente aggiunte al cast. Stenberg è meglio conosciuta per il suo ruolo in Il coraggio della verità (The Hate U Give), e prossimamente reciterà nell’adattamento del musical Dear Evan Hansen.

Bakalova invece era sconosciuta fino a quando non ha interpretato la figlia di Borat nel suo ultimo Subsequent Moviefilm. Il ruolo le ha fatto guadagnare numerosi riconoscimenti tra cui una nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista. Questo nuovo film sarà uno dei suoi primi ruoli da protagonista, anche se è stata scelta per unirsi al cast della prossima commedia di Judd Apatow The Bubble.

Vale la pena notare che A24 è una casa di produzione indipendente americana che ha costruito una solida reputazione con titoli come The Lighthouse (disponibile su Amazon Prime Video), Diamanti grezzi, Hereditary (disponibile su Amazon Prime Video) e Midsommar. L’ultima loro uscita è il film Minari, che è stato candidato all’Oscar.

