Luke Bracey e Brittany Snow si sono uniti al cast di Big Nickel, il film diretto e scritto da Tom Chilcoat, le cui riprese inizieranno negli Stati Uniti questo inverno.

Il thriller, co-scritto in collaborazione con David Birke (Elle, Slender Man), è incentrato su Charlie (Bracey), un carismatico reclutatore dell’esercito che ha il compito di scegliere l’uomo più adatto per una promozione. L’unica persona che ostacola la sua strada è Erik, un ex veterinario disturbato che Charlie aveva convinto ad arruolarsi anni prima. Un uomo pericoloso che non sarà soddisfatto fino a quando Charlie non avrà pagato un prezzo elevato. Mentre la pressione aumenta, Charlie è costretto a riesaminare i suoi metodi, affrontando anche molte responsabilità.

Prodotto da Traction e Arclight Films, il film vede come produttori esecutivi Jason Tamasco (El Chapo, Opening Night) e Zak Kristofek (Book Club, Wildlife) della Traction, insieme a Gary Hamilton (First Reformed, Hotel Mumbai) della Arclight Films, Ryan Hamilton (Possessor, Escape from Pretoria) e Ying Ye (The Furnace, Possessor).

Luke Bracey è meglio conosciuto per commedia romantica di Netflix Holidate della Warner Bros., per il remake di Point Break di Lionsgate e Summit Entertainment, e per il film di guerra, vincitore dell’Oscar, Hacksaw Ridge, insieme all’acclamata miniserie di Hulu, Little Fires Everywhere.

Brittany Snow è nota per aver preso parte a progetti come American Dreams, Nip / Tuck, Harry’s Law, Crazy Ex-Girlfriend e Fox’s Almost Family. Per quanto riguarda il cinema, l’abbiamo vista in Pitch Perfect, The Pacifier, John Tucker Must Die, Prom Night, Hairspray e il più recente Hooking Up, insieme al film targato Netflix Someone Great, prodotto da Paul Feig.

Potrebbe interessare: