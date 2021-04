Una Mamma per Amica: Lauren Graham pronta a tornare per un nuovo revival

Lauren Graham si è detta disponibile a vestire nuovamente i panni di Lorelai Gilmore per un eventuale nuovo revival di Una Mamma per Amica.

Lauren Graham è pronta a vestire nuovamente i panni di Lorelai Gilmore per eventuali nuovi episodi di Una Mamma per amica (Gilmore Girls), serie cult ideata da Amy Sherman-Palladino. queste le parole dell’attrice rilasciate durante un’intervista con Collider:

Non avrei mai potuto immaginarmi quello che è successo. Non mai detto mai. Continuo a parlare con Amy, Kelly [Bishop] e Alexesi [Bledel]. Non c’è ancora un piano. Ognuno sta facendo le sue cose. Se dovesse succedere di nuovo, amo così tanto il personaggio e amo amy. Lavorerei con lei ogni volta. Sarebbe solo una questione di responsabilità verso i fan e cosa potremo dargli per la loro devozione, o dovrebbero solo vivere di repliche. Quindi, non lo so.

Come si evince dalle parole dell’attrice al momento non ci sono progetti per dei nuovi episodi della serie cult, ritornata su Netflix nel 2016 con quattro episodi speciali dal titolo Gilmore Girls: A Year in the Life. Un revival che è stato un grande successo di pubblico e critica e la cui conclusione faceva presagire nuovi episodi, che però a distanza di ormai cinque anni non sono mai arrivati. Qualche mese fa anche la sceneggiatrice e creatrice di Una Mamma per Amica si era detta possibilista riguardo alla produzione di nuovi episodi.

Vi ricordiamo che al momento Lauren Graham è tra i protagoniste di Stoffa da campioni – Cambio di gioco (The Mighty Ducks: Game Changers), serie TV originale Disney+ sequel della trilogia anni ’90 con Emilio Estevez, che per lo show riprende il ruolo di Gordon Bombay.