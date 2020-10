Una Mamma per Amica: ci sarà una nuova stagione?

Una nuova stagione di Una Mamma per Amica è e sarà sempre possibile per l’autrice Amy Sherman-Palladino.

Una Mamma per Amica (Gilmore Girls) è stata sicuramente una delle serie simbolo degli Anni Duemila, e nel 2016 è tornata in auge grazie al revival di Netflix, A Year in the Life. Quest’anno si festeggia il ventennale della messa in onda dello show, per cui in molti si aspettano un annuncio di qualche tipo, o perché no, una nuova stagione della serie.

Una possibilità che l’autrice Amy Sherman-Palladino non ha affatto escluso, anzi. Quello che mancherebbe per un ritorno dello show non è tanto una buona idea, quanto il tempo e la possibilità di riunire tutto il cast.

La cosa bella delle famiglie è che ci sono sempre storie da raccontare. Quello di Una Mamma per Amica non è un franchise di mostri, non succedono cose tipo “Sono arrivati gli alieni!”, o situazioni come “Finalmente abbiamo scoperto chi ha ucciso Laura Palmer ed è finita”. Non ci sarà mai una chiusura definitiva tra Lorelay ed Emily. Mai. E più Rory cresce, più trova la sua strada ed ha la sua vita, e potenzialmente avrà un figlio, più potrà andare in contrasto con Lorelai. Il conflitto, la storia, il viaggio, non sono un problema.

Allora qual è il problema? L’autrice ha continuato:

Non ci sono ostacoli, se non il fatto che le persone abbiano una vita e facciano altre cose. A Year in the Life era uno di quei momenti in cui tutti quanti eravamo liberi e pensammo “Bene, prendiamoci un paio di mesi e stiamo insieme e ricordiamoci perché eravamo tutti pazzi l’uno dell’altro”. Ed è stata un’esperienza fantastica. Credo davvero che se le tempistiche saranno giuste e le ragazze saranno dove dovranno essere nelle loro vite, potrebbe succedere.

In questo momento infatti Amy Sherman-Palladino è al lavoro sulla quarta stagione di The Wonderful Mrs. Maisel, Lauren Graham è impegnata in due serie, Zoey’s Extraordinary Playlist per NBC e Mighty Ducks in arrivo su Disney+, mentre Alexis Bledel recita in The Handmaid’s Tale. Insomma, gli impegni non mancano, ma se si liberasse un buco…

Voi che ne pensate? La vorreste una nuova stagione di Una Mamma per Amica?