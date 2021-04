Guillermo del Toro assolto dall'accusa di plagio per La forma dell’acqua, ritenuto simile all'opera di Paul Zindel, Let Me Hear You Whisper.

Nel 2018 Guillermo del Toro era stato accusato di plagio dalla famiglia di Paul Zindel, vincitore del Premio Pulitzer, per La forma dell’acqua (The Shape of Water è il titolo originale), a causa di alcune somiglianze tra il film e l’opera teatrale Let Me Hear You Whisper. Ora il regista è stato assolto dall’accusa. Il motivo? Un portavoce di Searchlight, anche lui imputato, ha rilasciato una dichiarazione che pone nuova luce sul caso legale:

David Zindel, il figlio di Paul Zindel, autore di Let Me Hear You Whisper, riconosce, sulla base di informazioni riservate ottenute durante il processo di contenzioso, che le sue affermazioni di plagio sono infondate. Riconosce Guillermo del Toro come il vero creatore di The Shape of Water. Qualsiasi somiglianza tra le due opere è casuale.

La causa è stata presentata per la prima volta nel febbraio del 2018, poco prima della Cerimonia degli Oscar. Qualche mese dopo il giudice del tribunale degli Stati Uniti, Percy Anderson, ha scritto:

Sebbene la commedia e il film condividano la premessa di base di un dipendente di una struttura scientifica che decide di liberare una creatura sottoposta a esperimenti scientifici, è un concetto molto generico. Non può essere considerato plagio.

Lo scorso giugno però la Corte d’Appello ha deciso di aprire nuovamente la causa in quanto la scelta del giudice era stata troppo avventata, secondo il loro punto di vista:

Nonostante entrambe le opere siano state presentate correttamente al tribunale distrettuale, prove aggiuntive, comprese le testimonianze di esperti, aiuterebbero nell’analisi letteraria oggettiva necessaria per determinare la portata e l’importanza qualitativa delle somiglianze che Zindel ha identificato negli elementi espressivi delle opere, in particolare la presunta sequenza uguale.

Alla luce del nuovo documento presentato in tribunale, il caso è stato archiviato, nonostante fosse già stato fissato un processo per il prossimo luglio. Entrambe le parti sosterranno le proprie spese legali.

Ricordiamo che non si tratta dell’unica accusa di plagio per La forma dell’acqua: il regista francese Jean-Pierre Jeunet (Il labirinto del fauno) aveva affermato che Del Toro avrebbe copiato una scena del film Delicatessen, quella in cui i due protagonisti – Sally Hawkins e Richard Jenkins – ballano insieme.

Potrebbe interessare: