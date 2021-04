Justice League: Joss Whedon ha minacciato anche Gal Gadot

Anche Gal Gadot sarebbe stata minacciata da Joss Whedon sul set di Justice League, secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter.

Le accuse lanciate da Ray Fisher riguardo la produzione di Justice League guidata da Joss Whedon hanno aperto un vaso di Pandora che continua ad essere alimentato, ed ora al centro dell’attenzione ci sarebbero anche alcune dichiarazioni che vorrebbero Gal Gadot minacciata dallo stesso Whedon.

In un lungo articolo del The Hollywood Reporter viene riportato da alcune fonti che l’attrice sarebbe stata minacciata da Joss Whedon dopo che si è rifiutata di recitare alcune battute sul copione che giudicava non abbastanza buone. Ma il registe le disse che lui era lo sceneggiatore e che lei da attrice doveva “solo stare zitta e recitarle”. Addirittura sembra che Whedon abbia anche minacciato la Gadot di poter danneggiare la sua carriera.

Ma Gal Gadot e Patty Jenkins, anch’essa chiamata in causa in qualche modo da Whedon, sembra siano andate a parlare con i vertici della Warner della questione. Ed infatti la stessa interprete di Wonder Woman ha ufficialmente dichiarato:

Ho avuto i miei problemi con Joss Whedon, ma la Warner Bros è intervenuta tempestivamente sulla questione.

Insomma, continuano ad alimentarsi le voci e le dichiarazioni che descrivono il comportamento violento di Joss Whedon sul set di Justice League. Ma di recente anche alcuni interpreti di Buffy hanno fatto notare come il regista abbia anche in passato avuto di questi atteggiamenti.