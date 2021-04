Ikea e Sonos collaborano per un arredamento musicale

Sonos e Ikea stanno collaborando per dare vita a una serie di prodotti che ibrideranno arredamento e casse stereo. Non esistono ancora immagini ufficiali di questa rinnovata joint venture, tuttavia i social delle due aziende hanno pubblicato dei teaser in cui, di fatto, si fa menzione di un rilancio della serie Symfonisk, serie da cui spiccava un prodotto che incrociava una abat-jour da comodino e un impianto Sonos Play:1.

Interrogati dalle testate d’oltreoceano, le due aziende si sono limitate a gettare benzina sul fuoco, accennando al fatto che saranno felici di rivelare tutti i nuovi prodotti quando sarà il momento giusto, presumibilmente tra un paio di mesi.

Il fatto si parli di molteplici progetti è giustificato da delle informazioni reperite da The Verge, il quale riporta come, oltre alla già annunciata “seconda serie” Symfonisk, Sonos e Ikea stiano anche progettando degli impianti mimetizzati a pezzi d’arte, delle stampe sonore che potrebbero vantare anche dei moduli intercambiabili.

Stando al brevetto, si tratterebbe infatti di un “modulo wireless”, il quale dovrebbe incarnare quello che viene definito internamente all’azienda come “progetto Titan”.

