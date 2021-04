Goodnight Mommy avrà un remake con Naomi Watts

Gli Amazon Studios sono al lavoro su un film remake dedicato a Goodnight Mommy, il lungometraggio horror psicologico austriaco del 2014. Nel nuovo Goodnight Mommy verrà coinvolta nel ruolo di protagonista Naomi Watts (che è già apparsa nell’horror The Ring).

La Watts farà anche da produttrice esecutiva, assieme a Severin Fiala e Veronika Franz che hanno dato vita al lungometraggio originale. Kyle Warren ha scritto la sceneggiatura, mentre Matt Sobel (Take Me To The River) sarà alla regia.

La storia al centro di Goodnight Mommy racconta di Elias e del suo fratello gemello Lukas, che, recandosi a casa dalla madre, trovano la donna con il volto ricoperto da bende. Il tutto sembrerebbe essere frutto di un’operazione di chirurgia plastica. Ma, a mano a mano che la permanenza in casa prosegue, Elias inizia a pensare che dietro quelle garze non ci sia realmente sua madre.

Il film originale è stato ben accolto dalla critica, considerando che secondo l’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, Goodnight Mommy ha ottenuto un gradimento dell’86%, mentre Metacritic ha ottenuto un voto di 81 su 100.

Gli appassionati di horror possono vedere l’originale Goodnight Mommy su Amazon Prime Video con un abbonamento premium.