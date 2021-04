Creepshow 2: una clip dedicata all’episodio Dead & Breakfast

Creepshow 2 ha fatto il suo esordio da una settimana su Shudder, e su YouTube è stata diffusa una clip dedicata alla seconda puntata della serie TV horror, che avrà due episodi dal titolo Dead & Breakfast e Pesticide.

Questa è la clip della nuova puntata di Creepshow 2.

L’episodio verrà distribuito l’8 aprile. A scrivere Dead & Breakfast sono stati Michael Rousselet e Erik Sandoval, mentre Axelle Carolyn è alla regia. Il cast prevede presenti Ali Larter, C. Thomas Howell, Iman Benson, Pamela Ricardo, Starr LaJoie, Dominique Harris. La storia racconta di una vlogger che si occupa di eventi true crime, che dopo essere stata in un falso Bed & Breakfast infestato, si ritrova a vivere un’esperienza veramente terrorizzante.

L’altra puntata, intitolata Pesticide, ha nel cast Josh McDermitt, Keith David, Ashley Laurence, mette al centro una disinfestazione, che si rivelerà avere un costo davvero alto.

l cast di questa nuova stagione di Creepshow 2 prevede la presenza di: Josh McDermott (The Walking Dead), Ashley Laurence (Hellraiser), Keith David (Greenleaf), Ryan Kwanten (Sacred Lies, True Blood), Breckin Meyer (Franklin & Bash), Eric Edelstein (Twin Peaks), Barbara Crampton (Reborn), Ali Larter (The Rookie), C Thomas Howell (The Terror), Iman Benson (#BlackAF), Ted Raimi (Ash vs Evil Dead), Denise Crosby (Star Trek: The Next Generation), Kevin Dillon (Entourage).