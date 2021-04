Chucky: il primo inquietante teaser della serie TV

Con l’inizio della produzione di Chucky, SyFy ha diffuso un primo inquietante teaser dedicato alla serie TV horror che espanderà il popolare franchise, noto a tutti gli appassionati di cinema dell’orrore. Nel teaser viene annunciato che la serie verrà distribuita negli USA questo autunno.

Qui sotto potete vedere il teaser di Chucky.

Da poco è stato annunciato l’ingresso nel cast di Lexa Doig. Lo show vedrà ritroni eccellenti, infatti Brad Dourif presterà ancora una volta la sua voce alla bambola protagonista, inoltre torneranno anche Jennifer Tilly nei panni della sua sposa Tiffany Valentine e Fiona Dourif come Nica Pierce, personaggio apparso nei sequel La maledizione di Chucky (2013) e Il culto di Chucky (2017). Completano il cast Zackary Arthur, Teo Brione, Alyvia Alyn Lind, Björgvin Arnarson, e la star di Final Destination Devon Sawa.

La storia raccontata sarà in continuity con i film, fungendo quindi da proseguimento e inizierà con una tranquilla svendita di città, dove sarà presente una bambola vintage di Chucky. Da qui l’iconico personaggio seminerà morte e terrore nella cittadina, richiamando alleati e nemici del suo passato e minacciando di rivelare le sue origini.

Non resta quindi che aspettare l’autunno per iniziare a godersi le puntate di Chucky, anche se non è stata ancora annunciata la distribuzione in Italia.