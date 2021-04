Obi-Wan Kenobi: un primo video dal set mostra Tatooine

Dopo che è stato rivelato il cast della serie TV su Obi-Wan Kenobi, un video apparso su TikTok, e poi riportato su Twitter, ha mostrato il set di Tatooine. Durante questo mese di aprile la produzione del telefilm inizierà, chiudendo tutte le tribolazioni che hanno accompagnato la pre-produzione.

Qui sotto potete vedere il video che riprende il set di Tatooine della serie su Obi-Wan Kenobi.

HELLO IS THIS THE ACTUAL KENOBI SET THIS TIME hhh££hHnfm’fkgivoj’¥~*%*>+<$’g pic.twitter.com/FTVApFnDEx

— lauren (@ewanskenobii) April 4, 2021