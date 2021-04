Facebook, i dati di 533 milioni di utenti sono online

Su internet sono finiti in vendita i dati di 533 milioni di utenti Facebook e si possono comprare in comodi pacchetti divisi per 106 aree geografiche. Secondo a diverse fonti, social compreso, simili informazioni non sarebbero recenti, ma figlie di una fuga di dati avvenuta nel 2019.

I dati in questione – i quali comprendono numeri di telefono, gli username usati sul social, nome e cognome, geolocalizzazione, date di compleanno e indirizzi e-mail – stavano già girando attraverso i canali Telegram, canali che hanno offerto un'”anteprima” di quello che ora è reperibile sui siti dedicati all’hacking.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021