Clerks: Kevin Smith riflette sul film 28 anni dopo

Lo scrittore e regista di Clerks (conosciuto in Italia come Commessi), Kevin Smith festeggia il film 28 anni dopo condividendo alcune immagini del dietro le quinte.

Kevin Smith onora il suo debutto alla regia con Clerks 28 anni dopo condividendo alcune immagini del dietro le quinte delle riprese. Smith è diventato famoso negli ultimi decenni grazie a una serie di film e altri progetti che hanno come protagonisti molti degli stessi attori. I personaggi di Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) compaiono in quasi tutte le opere di View Askewniverse. Il franchise è iniziato nel 1994 con Clerks e ha continuato con film come Mallrats e Chasing Amy.

La storia di Clerks si svolge in un Quick Stop Groceries nel New Jersey, dove lavorano i personaggi principali Dante Hicks e Randal Graves. Clerks è stato ben accolto al momento della sua uscita ed è stato fondamentale per la carriera di Smith come regista. Un sequel, Clerks 2, uscì nel 2006 e Smith adesso sta lavorando anche su Clerks 3 da diversi anni.

Ora, Smith ha proposto delle riflessioni sul film che ha dato inizio a tutto. Il regista ha pubblicato delle scene dietro le quinte del film su Instagram, 28 anni dopo il primo giorno di riprese del film. Dai un’occhiata al suo post qui sotto:

È chiaro dal messaggio di Smith che Clerks significa ancora molto per lui come regista dopo tutti questi anni. Come suo debutto alla regia, ha senso che abbia un posto speciale nel suo cuore. È stato un debutto perfetto per Smith come regista e scrittore, utilizzando molti elementi che il pubblico ora si aspetta dai film di View Askewniverse.

Il post di Smith che celebra l’anniversario di Clerks dovrebbe solo aumentare l’aspettativa per il terzo film della serie. Sebbene si sappia poco del progetto in questo momento, Smith ha detto che è ambientato quasi interamente al Quick Stop ed è stato ispirato dai suoi problemi cardiaci nella vita reale.

